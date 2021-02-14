Турецкие моряки освобожденные из рук пиратов доставлены в Стамбул

Пятнадцать членов экипажа судна MOZART, похищенных морскими пиратами 23 января, прибыли в Турцию. Моряков встретил в аэропорту министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Агентство Анадолу.

Глава МИД передал освобожденным из плена морякам слова приветствия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Капитан судна Мустафа Кая рассказал о 21 дне в плене. По его словам, экипаж судна держали в опасных условиях в лесу с рептилиями и хищными животными.

«К нашим головам постоянно было приставлено оружие. Хотя нас не подвергали какому-либо физическому насилию, но психологически было сложно. К счастью, мы воссоединились со своими семьями», — сказал капитан.

Контейнеровоз MOZART под флагом Либерии 23 января текущего года подвергся атаке морских пиратов в 180 милях от берегов города Лагос в Нигерии.

Пираты взяли в заложники 15 членов экипажа — граждан Турции.

В стычке был убит член экипажа — гражданин Азербайджана.

Трем членам экипажа удалось спастись. Они были доставлены в Турцию 30 января.

Пятнадцать плененных моряков были освобождены 12 февраля.