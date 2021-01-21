Турецкие компании инвестируют $50 млн в текстильную сферу в Карабахе

На первоначальном этапе турецкие компании планируют инвестировать 50 миллионов долларов в строительство текстильных фабрик на освобожденных территориях Азербайджана

Об этом сказал председатель правления TÜMKİAD Ильхами Озтюрк, находящийся с визитом в Баку.

Он отметил, что руководимая им структура функционирует во многих сферах, но на первоначальном этапе планируется инвестировать в текстильную сферу.

Озтюрк добавил, что после обсуждений в Азербайджане будет определено, какая работа будет проведена в других сферах.

| 2021-01-21T11:45:58+04:00 21 января 2021, 11:46|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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