Турецкие компании инвестируют $50 млн в текстильную сферу в Карабахе

На первоначальном этапе турецкие компании планируют инвестировать 50 миллионов долларов в строительство текстильных фабрик на освобожденных территориях Азербайджана

Об этом сказал председатель правления TÜMKİAD Ильхами Озтюрк, находящийся с визитом в Баку.

Он отметил, что руководимая им структура функционирует во многих сферах, но на первоначальном этапе планируется инвестировать в текстильную сферу.

Озтюрк добавил, что после обсуждений в Азербайджане будет определено, какая работа будет проведена в других сферах.