Фрагмент железной маски римского кавалериста, которую он носил примерно 1800 лет назад, удалось обнаружить при раскопках защитного сооружения на севере Турции, в древнем городе Адрианополисе в Пафлагонии, расположенном на территории современной турецкой провинции Карабюк. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Считается, что Адрианополис, известный также под названиями Кесария и Прозейлеммена, был населен с I века до н.э. до VIII века н.э. Археологи проводят здесь раскопки, начиная с 2003 года, при этом удалось обнаружить 14 построек, включая две бани, две церкви, театр, гробницы, виллу, древнюю площадь и укрепленное здание, в котором собственно и была найдена маска кавалериста. Руководит раскопками Эрсин Челикбаш с кафедры археологии Карабюкского университета.

Находки указывают на большое влияние Римской империи в этом регионе в начале III века н.э. Вполне вероятно, что здесь располагался римский гарнизон, основавший военную базу для отражения опасностей, исходящих из Черноморского региона. Раскопки на территории Адрианополиса будут продолжены, при этом небольшие находки отправят в музеи близлежащих провинций, а более крупные артефакты останутся на том месте, где их обнаружили.