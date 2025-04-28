Подводные раскопки у побережья Каша, Анталья, привели к сенсационному открытию: археологи из Университета Акдениз нашли запечатанную амфору возрастом 1100 лет на затонувшем торговом судне, пишет turkiyetoday.com.

Корабль, затонувший на глубине 45–50 метров у острова Бесми, вез оливковое масло из Газы, о чем свидетельствует типология амфор. Судно, вероятно, погибло в шторм, ударившись о скалу.

«Это торговая лодка, посещавшая несколько портов в IX–X веках», — говорит Хакан Ониз из группы исследователей. Он предположил, что на борту могло быть и вино из региона Шаркей-Газикой (Текирдаг), возможно, для христианских паломников или в качестве подарков, так как местные жители в Палестине вино вряд ли потребляли.

Особое волнение вызвала запечатанная амфора — редкая находка, сохранившая содержимое нетронутым на протяжении стольких лет под водой.

«В мире таких примеров почти нет, в Турции это впервые», — отмечает Ониз.

Амфору извлекли с помощью подводных роботов и доставили в Лабораторию подводной археологии в Кемере.

Реставратор Рабия Нур Акьюз описала процесс: «Мы вскрывали печать час, используя молотки и тонкие инструменты, сохраняя сосуд влажным». Анализ содержимого — возможно, оливкового масла, вина, рыбного соуса или оливковых косточек — продолжается. Профессор Мелтем Асилтюрк Эрсой подчеркивает: «После 1100 лет в море под давлением и перепадами температур нужны множественные анализы, чтобы понять, что произошло с содержимым».

Открытие важно, так как подтверждает роль Газы как центра экспорта оливкового масла и раскрывает торговые пути Средиземноморья.