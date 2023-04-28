Турецкая Республика Северного Кипра получила статус государства-наблюдателя в Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТюркПА).

Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп объявил, что решение принято единогласно утром 27 апреля участниками XII заседания Совета ТюркПА в Анкаре.

Шентоп выразил надежду на дальнейшие успехи турецкого Кипра на международной арене.

Спикеру парламента ТРСК Зорлу Торе в свою очередь подчеркнул значимость статуса наблюдателя в ТюркПА, отметив, что благодаря поддержке Анкары, турки-киприоты с успехом преодолевают все вызовы, связанные с несправедливым политическим и экономическим эмбарго.

Он выразил готовность к вкладу Лефкоши в развитие межпарламентского сотрудничества в тюркском мире. (Агентство Анадолу)