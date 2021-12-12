Президент Украины Владимир Зеленский не исключил проведения референдума по Донбассу, передает телеканал Украина 24. Отмечается, что украинский лидер допустил, что вопросом всенародного голосования также может быть и прекращение войны.

«Я не исключаю референдум по Донбассу в целом, тут вопрос не в статусе. Это может быть о Донбассе, о Крыме, в целом о прекращении войны», — сказал он, добавив, что может быть так, что какая-то страна будет предлагать Украине определенные условия. Однако пока этого нет.

Последние его слова особенно интересны. Можно предположить, что здесь он намекает на Россию. Дескать, та может вернуть Украине Крым и Донбасс взамен того, что Киев откажется от курса на интеграцию страны в НАТО и ЕС. Интересно, это ли хотел сказать Зеленский? И насколько это верное понимание того, чего Путин мог бы хотеть от Украины?

На эти вопросы # ответили известные киевские эксперты.

Михаил Гончар, президент Центра глобалистики «Стратегия ХХI», главный редактор журнала «Черноморская безопасность»:

— Россия никому не возвращает захваченное. Психология воровского режима. Вернула ли Россия Финляндии Карьялу (Карелия) и Виипури (Выборг)? Нет. Или может быть она вернула Японии Северные территории (острова Шикотан, Кунашир, Итуруп, Хабомаи)? Опять же нет. Или может Западная Сибирь, астраханские земли, Алтай возвращены Казахстану? Вовсе нет, наоборот, Россия претендует на северные земли Республики Казахстан. Или Смоленская область возвращена Беларуси? Снова-таки нет. Наоборот, Россия совершает ползучий аншлюс Беларуси.

Поэтому рассчитывать на то, что вследствие неких переговоров и договоренностей путинская Россия, охваченная вирусом “собирания [чужих] земель,” будет возвращать оккупированные территории Украины (Крымский полуостров и восток Донбасса), наивно. Как наивно и вестись на некие обещания западных лидеров в содействии решению “конфликта на Донбассе” через механизм так называемых Минских договоренностей. Что такое Минский процесс в Азербайджане хорошо знают по собственному опыту.

Согласно закону Украины, на всеукраинский референдум не могут быть вынесены вопросы, “направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной розни”. Поэтому, лицо, занимающее должность президента Украины, очевидно, не прочитало Закон о референдуме, который оно подписало 8 апреля этого года.

Накануне известного разговора президента США Байдена с Путиным, большая группа представителей украинских неправительственных организаций обратилась напрямую к президенту США. В обращении было четко сказано: “Москва всегда расценивала всякие уступки как слабость. Мы, украинцы, точно можем подтвердить эту давно и не раз проверенную аксиому. Поэтому уверяем Вас, что украинцы будут сопротивляться (#UkrainiansWillResist) до полной победы в войне за свою свободу и суверенитет”.

Отказ от курса на евроатлантическую интеграцию в Украине уже проходили. В 2010 году режимом Януковича была провозглашена внеблоковость. Затем в 12-13-м под давлением из Москвы он отказался подписывать соглашение об Ассоциации с ЕС. Следствием следования хотелкам Путина стала Революция Достоинства в 2014-м и позорное бегство слуги Кремля из Украины.

Курс на членство в НАТО с 2018 года закреплен в Конституции Украины. Кстати, то же самое и в Конституции Грузии. Оба наших народа находятся на передовом рубеже защиты западной цивилизации от восточной тирании.

США и Украина в прошлом месяце подписали обновленную Хартию стратегического партнерства. Поэтому, хотелки Путина вызывают в Украине реакцию совершенно противоположную той, на которую рассчитывают в Кремле.

Евген Магда, директор Института мировой политики:

— Заявление Владимира Зеленского о возможности всеукраинского референдума по Донбассу, Крыму, прекращению войны оставляет гораздо больше вопросов, чем дает ответов. Мне кажется, что таким образом Зеленский как бы приглашает другие государства к формулированию условий для проведения всеукраинского референдума. Однако это плохо корреспондируется с заявлениями украинского президента о растущей субъектности нашего государства, о готовности полностью защищать нашу страну, и он подчеркивает, что Украина не будет отказываться ни от каких своих территорий, что, безусловно, хороший знак. Но, с другой стороны, остается вопрос, а на каких условиях в Украину смогут вернуться неподконтрольные сегодня территории Донбасса и Крым. Хотя о Крыме, насколько я понимаю, Россия говорить не готова абсолютно.

Хочу напомнить, что в 2014 году, когда Россия начала агрессию против Украины, наша страна была внеблоковым государством, у нее не было амбиций вступить в Альянс, а европейская интеграция также забуксовала, потому что Украина, устами Виктора Януковича, в ноябре 2013 года отказалась подписывать соглашение об Ассоциации с Европейским Союзом. Поэтому любые односторонние шаги в этом вопросе будут для Украины очевидной ошибкой. Ну и, безусловно, Путин хочет того, чтобы Украина на нынешний момент выпала из сферы влияния Запада, перестала быть партнером Соединенных Штатов и ЕС, а потом он уже сможет решить, как втянуть Украину обратно в российское поле влияния.