Цукерберг высказался против китайской модели регулирования сети

Глава Facebook Марк Цукерберг призвал не допустить распространения в мире так называемой китайской модели интернета, сообщает газета Politico

В ходе теледебатов, организованных бельгийской дискуссионной площадкой CERRE, Цукерберг заявил, что китайская модель, по его мнению, игнорирует права человека.

«Это (распространение китайской модели цензуры) действительно опасно. Я обеспокоен тем, что такая модель распространится на другие страны», — приводит газета слова Цукерберга.

Это не первый раз, когда глава Facebook критикует модель регулирования интернета в Китае. В октябре прошлого года он раскритиковал так называемую китайскую цензуру, обвинив конкурента Facebook TikTok в цензуре сообщений о протестах в Гонконге. Сам TikTok это отрицал.

КНР в прошлом опровергала критику США в области прав человека и сама выпускала доклады, в которых критиковала ситуацию с правами человека в США.(РИА Новости)