Цукерберг поделился своим видением общества в ближайшее десятилетие

Основатель Facebook Марк Цукерберг поделился своими предположениями об измерениях общества на ближайшее десятилетие на своей странице в соцсети.

В своей записи он говорит, что в следующие десять лет молодое поколение должно получить большее влияние. Так, поколение миллениалов сможет легче говорить о важных для них проблемах и вопросах.

Кроме того, Цукерберг считает, что к 2030 году молодые люди возымеют большее влияние в областях политики, проблем климата, образования и здравоохранения.

Программист также уверен, что с помощью социальных платформ начнут восстанавливаться небольшие сообщества близких по духу людей, а технологии виртуальной реальности дадут каждому жить там, где им хочется без переезда.

Соцсети также помогут устанавливать прямую связь с покупателями, что положительно скажется на малом бизнесе. В будущем для частных предпринимателей должно появиться больше возможностей, считает Цукерберг.

| 2020-01-10T16:31:45+00:00 10 января 2020, 20:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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