Лидер главной греческой оппозиционной партии «Коалиция радикальных левых сил — Прогрессивный альянс» (СИРИЗА — ПА), экс-премьер Алексис Ципрас подал в отставку с поста ее руководителя. Об этом он заявил, выступая в афинском дворце конгрессов «Заппион».

Ципрас подчеркнул, что после парламентских выборов 25 июня, на которых его партия потерпела поражение, он отдал распоряжение о начале процедуры избрания нового руководства СИРИЗА — ПА. «Сам я не буду выдвигать свою кандидатуру», — сказал политик.

Правоцентристская партия «Новая демократия» во главе с Кириакосом Мицотакисом уверенно победила на состоявшихся в воскресенье досрочных парламентских выборах, набрала 40,56% голосов, получила большинство в 158 мест в 300-местном однопалатном парламенте страны и сформировала собственное правительство, не прибегая к образованию коалиций. Премьер принес присягу в президентском дворце в понедельник, а все остальные члены кабинета — во вторник.

Главная оппозиционная партия «Коалиция радикальных левых сил — Прогрессивный альянс» во главе с Ципрасом потерпела серьезное поражение, набрав только 17,83% голосов и получив только 48 мест в парламенте. (ТАСС)

