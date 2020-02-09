ЦИК: Работают все веб-камеры на избирательных участках Азербайджана

ЦИК Азербайджана прокомментировал фото с видеокамерами на избирательных участках с прикрытыми объективами.

Как сообщил пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Шахин Асадли, на фото запечатлены видеокамеры системы безопасности, а не веб-камеры ЦИК.

«Ранее избиратели выражали недовольство по поводу камер видеонаблюдения на избирательных участках. Поэтому мы прикрыли эти устройства. Все веб-камеры ЦИК, установленные на избирательных участках, в настоящее время работают», — сказал Асадли.(oxu.az)

| 2020-02-09T12:13:38+00:00 9 февраля 2020, 12:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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