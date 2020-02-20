ЦИК признал недействительными результаты еще по двум избирательным участкам

На сегодняшнем заседании Центризбиркома также рассмотрели обращение Самира Мамедова, кандидата от Гарадагского избирательного округа №11 в связи в парламентскими выборами 9 февраля.

Об этом заявил член ЦИК Габиль Оруджев.

«Обращение было расследовано и каких-либо правонарушений, за исключением одного избирательного участка, отмечено не было», — сказал он.

На заседании вынесли на обсуждение и приняли решение о признании недействительными результатов голосования по одного (30-му) избирательному участку данного округа.