Цены на нефть эталонных марок продолжают опускаться в ожидании очередного заседания ОПЕК+, которое состоится в четверг, сообщает MarketWatch.

Некоторые страны-члены соглашения говорят о том, что у них нет возможностей для повышения добычи нефти, поэтому они «не поддержат призывы к наращиванию производства», говорится в сообщении Zaner. Тем не менее, «Саудовская Аравия и Ирак имеют реальные мощности по увеличению добычи», отмечают аналитики компании.

По оценкам экспертов, члены ОПЕК+, похоже, не смогли в октябре повысить производство до максимально разрешенных лимитов.

«Несмотря на растущее давление со стороны основных стран-потребителей нефти — Япония вслед за США и Индией теперь также призывает к увеличению добычи — ОПЕК+ пока не показывает никаких признаков того, что они готовы пойти на это», — сказал аналитик Commerzbank Карстен Фрич.

Январские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по московскому времени подешевели на $0,68 (на 0,8%) — до $84,04 за баррель. Во вторник их цена снизилась на $0,01 и составила на закрытие $84,72 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром снижаются на $1,05 (на 1,25%) — до $82,86 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена уменьшилась на $0,14 (на 0,2%) и составила $83,91 за баррель. (Интерфакс)