Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе в ходе торгов достигли отметки в $1400 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает РИА «Новости».

В начале дня газ стоил $1170 за тысячу кубометров, но спустя короткое время котировки выросли до $1389,7. Это на 35% больше по сравнению со вчерашней расчетной ценой — $1038,6 за тысячу кубометров.

Накануне цены мартовских фьючерсов на газ в Европе превысили отметку в $1 тыс. за тысячу кубометров. По состоянию на 17.30 они достигли $102.

Предыдущий максимум составлял $960 за тысячу кубометров.