Цены на бензин в США в январе 2023 года выросли на 9,2%, до $3,5 за галлон. Об этом сообщил портал MarketWatch, ссылаясь на аналитиков Bespoke Investment Group.

Бензин в США подорожал до пикового уровня в $5,03 за галлон в середине июня. Однако уже в конце декабря цена опустилась до $3,096. Исходя из этого, цена за галлон бензина в $3,5 в начале января на 12,9% выше показателя декабря 2022 года.

Эксперты рынка посчитали, что такой резкий рост цены на бензин может помешать властям страны эффективно бороться с инфляцией.