Цена нефти марки Brent опустилась ниже $53

Мировые цены на нефть опустились более чем на 3% вечером 26 февраля, а стоимость нефти марки упала ниже $53 за баррель впервые с начала января 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22:56 по бакинскому времени цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 3,21% и составила $52,53. Цена на нефть марки WTI опустила на 3,01% до % 48,38 за баррель.

Как пишет «РИА Новости», котировки перешли к снижению из-за сохранения рисков вокруг распространения коронавируса и негативного влияния, которое он может оказать на спрос на сырье.