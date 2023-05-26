Цены на газ в Европе опустились на 9%, до $279 за тысячу кубометров из-за роста выработки европейских ветряных электростанций. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на данные WindEurope и цены на хабе TTF.

В публикации отметили, что выработка ветрогенерации в Европе в четверг повысилась до 16% потребностей региона в электроэнергии. На фоне роста выработки ВИЭ спотовая цена газа в Европе за четверг потеряла 9%. Контракт с поставкой «на день вперед» на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $279 за тысячу кубометров.

По данным Gas Infrastructure Europe, европейские страны продолжают закачивать газ в свои подземные хранилища. На 25 мая уровень запасов в них находится на отметке в 66,71%, что на 18 п.п выше среднего показателя за последние несколько лет в этот период времени.