«Цель убийства Фахризаде — не в том, чтобы помешать ядерной программе Ирана, а…»

Убийство иранского ученого физика-ядерщика Мохсена Фахризаде стало самым крупным событием последних дней. Иранская сторона открыто обвинила в этой операции Израиль, ситуация в регионе вновь обострилась, а США отправили в Персидский залив свой авианосец.

О том, какие будут региональные последствия этого происшествия, как Иран намерен ответить, пойдет ли Трамп на эскалацию с Ираном перед уходом, рассказал в интервью # иранист, эксперт по Ближнему Востоку Игорь Панкратенкo.

— Официальный Тегеран обвиняет Израиль в убийстве ученого. Сам Тель-Авив не особо отрицает. Как данная ситуация может повлиять на региональную стабильность?

— Сейчас все зависит от реакции иранских властей. Но здесь есть обнадеживающие тенденции. В Тегеране понимают, что слишком резкий ответ им крайне невыгоден, поскольку может привести к конфронтации с Израилем и США. А для руководства Ирана сейчас главное – дождаться прихода Байдена в Белый дом и попробовать начать перезагрузку ирано-американских отношений в части СВПД.

Ведь цель убийства Фахриазде — не в том, чтобы помешать ядерной программе, пусть его и называют «отцом ядерной программы» Ирана, а в том, чтобы любыми способами воспрепятствовать продвижению дипломатических шагов по разрешению «иранской проблемы».

Кстати, это понимают и в остальном мире, а потому спешат осудить произошедшее, как это сделали, в частности, ОАЭ.

— Иранцы говорят, что отомстят. Какие ответные меры они могут предпринять?

— На мой взгляд, здесь не нужно ожидать чего-то масштабного и леденящего кровь. В отношении убийства генерала Касема Сулеймани тоже много что говорилось, но в итоге почти ничего не было сделано, кроме нескольких невнятных ракетных обстрелов в Ираке.

Собственно, главный ответный ход Тегераном уже сделан: Комиссия по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента утвердила законопроект, который обязывает правительство увеличить степень обогащения урана.

В случае одобрения инициативы Иран будет производить в год не менее 120 кг урана, обогащенного до 20%. Сверх того, законопроект предписывает властям в течение года ввести в эксплуатацию по одной тысяче дополнительных центрифуг на ядерных объектах. Документ будет рассмотрен в ходе открытого заседания на этой неделе.

Достаточно взвешенный ответ, поскольку создает нужный контекст при возможном перезаключении Совместного всеобъемлющего плана действий.

Общественности он не слишком понравится – в последние дни в Куме, Мешхеде и Тегеране проходили акции протеста. В Тегеране возле президентского дворца, Совета национальной безопасности, Министерства иностранных дел и Меджлиса протестующие призывали к тому, чтобы отказаться от уступок и подчинения и начать войну с США. А вчерашний заголовок иранской консервативной газеты «Ватане Эмруз» гласил: «Если мы не ударим, ударят они». Но это вряд ли…

— Отмечается, что сейчас военные корабли США плывут к берегам Ирана. Возможно ли, что Трамп пойдет на обострение с Ираном перед уходом для того, чтобы осложнить жизнь Байдену в отношениях с Тегераном?

— Подобные рассуждения – из серии размазывания каши по тарелке. Трамп за время своего президентского срока не развязал ни одного военного конфликта – почему он сейчас должен поступить иначе? Из желания громко хлопнуть дверью перед уходом? Крайне маловероятно.