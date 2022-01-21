Депутаты от фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым внесли на рассмотрение Госдумы проект обращения нижней палаты парламента к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания независимости так называемых Донецкой и Луганской народных республик («ДНР» и «ЛНР»).

Текст документа размещен в думской электронной базе.

Согласно проекту постановления, Госдума обращается к главе государства “с просьбой рассмотреть вопрос о признании Российской Федерацией Донецкой народной республики и Луганской народной республики в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств“.

Кроме этого, в КПРФ считают необходимым предложить президенту рассмотреть вопрос о скорейшем проведении переговоров с руководством «Л(Д)НР» “в целях создания правовой основы межгосударственных отношений, обеспечивающей регулирование всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи, включая вопросы безопасности“.

Весьма примечательно, что предложение это звучит именно сейчас, в момент сильнейшего напряжения российско-украинской тематики. И совершенно не исключено, что в этой ситуации КПРФ действует вовсе не по своей инициативе, а по подсказке из Кремля. Вот только зачем? Для чего это дополнительное провоцирование, раздражающий фактор? Кто и чего этим добивается? На эти вопросы # согласились ответить известные российские эксперты.

Алексей Романов, журналист, блогер:

— Момент сильнейшего напряжения — это типичный прием, который используют бандиты для того, чтобы загнать под свою «крышу» очередного коммерсанта, а авторитарные страны — для того, чтобы выбить что-то у «цивилизованного мира».

Схема и в том, и в другом случае одна и та же — сперва напугать свою жертву до полуобморочного состояния, затем вроде как сдать назад, но не просто так, а получив определенные отступные.

В нынешнем случае цель Кремля — добиться от Киева выполнения Минских соглашений. Если это удастся, Украина уже никогда не сможет проводить самостоятельную внешнюю политику и не сможет самостоятельно принимать важные внутриполитические решения — любые попытки самостоятельности будут блокироваться промосковскими квази-государственными образованиями, которые именно Минские соглашения и должны «втиснуть» в государственное тело Украины.

Смертельную опасность для Украины Минских соглашений сами украинцы понимают все лучше, и заставить их согласиться на включение ОРДЛО в состав страны может только страх перед какой-то еще большей бедой, например, большой войной. Вот иллюзию возможной, скорой большой войны Россия и создает.

Запугивание соседей — трюк не новый. У нынешнего, тем не менее, есть определенная новизна. Если до сих пор во время подобных спектаклей США обычно делали вид, что ничего по-настоящему серьезного не происходит, то в этот раз американская администрация, кажется, изо всех сил подыгрывает Кремлю в его желании запугать Киев до того самого полуобморочного состояния.

На таком фоне действия КПРФ по масштабу и возможным последствиям выглядят более чем скромно. Так, еще один фрагмент «управляемого безумия».

Владислав Иноземцев, российский политолог, руководитель Центра исследований постиндустриального общества, доктор экономических наук, социолог:

— На мой взгляд, задача этого обращения к президенту достаточно очевидна, потому что мы понимаем, что сейчас идет достаточно напряженное общение между Россией и Западом относительно вопросов гарантий, которых хочет Путин, о невступлении Украины и Грузии в НАТО. Понятно, что эти переговоры не слишком удачны для России – Запад не соглашается на эти условия. И естественно, Кремль сейчас перебирает все возможные варианты провоцирования, давления, показывает, что у него не слишком скованы руки для ответа.

В этом отношении, я думаю, это заявление находится в том же ряду, что и допущение размещения каких-то российских военных сил в Венесуэле и на Кубе, и другие подобного же рода заявления. То есть в данном случае Кремль понимает, что он не может атаковать Украину, потому что это будет и с военной точки зрения, и с политической, и с экономической – слишком дорого, и пытается запугать Запад (хотя, конечно, это немножко наивно) разного рода дестабилизирующими действиями.

Я думаю, что это, конечно, сделано по указке Кремля. Никакой инициативы у коммунистов здесь нет. Это просто сотрясание воздуха, которое сейчас нужно для создания фона вот этой решительности Москвы в ходе идущих переговоров. Не более того. Никаких практических последствий, я думаю, это иметь не будет.

Сергей Жаворонков, сопредседатель российской политической партии «Демократический выбор», старший эксперт Института экономического развития имени Гайдара (Москва):

— Я бы наоборот, в каком-то смысле успокоился бы. Те решения, которые власть хочет принять, вносятся правящей партией «Единая Россия». Никто не станет поручать это другим партиям.

Думаю, что предложение коммунистов будет «замылено» и не принято. Хотя, конечно, широко освещено в СМИ с целью попугать западные страны.