18 апреля в Иране прошел военный парад в честь Дня национальной армии, во время которого демонстрировались ее возможности. Выступая там президент Ирана Эбрахим Раиси заверил, что мощь иранской армии «известна всем и на региональном, и международном уровнях».

При этом Раиси почему-то решил рассказать о возможном ответе на угрозы со стороны Израиля. Об этом сообщает агентство IRNA.

Отмечается, что иранский лидер выступил с обращением к руководителям еврейского государства.

«Вы должны знать, что даже малейшие ваши действия и угрозы не скрываются от наших вооруженных сил и разведки. При этом в случае любых угроз против нашей нации, целью наших ВС станет сердце Израиля, и вы не будете в покое», — сказал Раиси.

Как пишет Газета.Ру, ранее премьер-министр Израиля Нафтали Беннет предложил в качестве альтернативы иранской ядерной сделке ввести против Ирана санкции, аналогичные антироссийским.

Насколько серьезны иранские угрозы в нынешние, и без того тяжелые, времена? Что имел в виду Раиси под «сердцем Израиля»? Уж не думают ли в Тегеране, что настало подходящее время для развязывания еще одной войны, что косвенно сыграло бы роль некой поддержки России? На эти вопросы # ответили известные иностранные эксперты.

Авигдор Эскин, израильский публицист (Иерусалим):

— Воинственные заявления президента Раиси носят дежурный характер. Вот уже более сорока лет иранские вожди клянутся стереть Израиль с лица земли. А мы за это время никуда не исчезли, и даже живем существенно лучше.

За последние годы между нашими странами были тысячи военных столкновений в Сирии, в Ираке и на самой территории Ирана. Результаты этих схваток известны. Но самоуверенная риторика с их стороны продолжается. Так они пытаются компенсировать свою военную немощь.

Что же касается России, то ее позиция сейчас объясняется тем, что она в целом сдаёт позиции. При этом она ведёт диалог с Ираном по принципу солидарности отстранённых. В то же время Москва не заинтересована в отмене санкций против Ирана, ибо это будет означать появление альтернативных нефти и газа на мировом рынке.

Сергей Данилов, украинский аналитик, заместитель директора Центра ближневосточных исследований (Киев):

— Внешнеполитическая стратегия Ирана определяется оценками последствий войны России против Украины, динамикой переговоров по ядерной программе и разблокированию замороженных активов, а также успешностью действий Корпуса стражей исламской революции с региональными прокси-группами в странах Ближнего Востока (Хезболлой, йеменскими хуситами, подконтрольными иранцам группами в Сирии и Ираке). Снятие санкций является важным фактором поддержания легитимности режима и оказывает прямое влияние на внутриполитическую устойчивость власти. Однако в ситуации, когда Корпус стражей из одного из силовых институтов превратился после последних президентских выборов в практически монопольного бенефециара иранского государства, его корпоративные интересы оказывают мощное влияние на внешнюю политику.

Иранская позиция по вторжению России в Украину и последствиям агрессии претерпела трансформацию от полной поддержки действий России до поиска выгодных для Тегерана конфигураций. Из осторожных заявлений МИД ИРИ становится ясно, что в Тегеране считают, что влияние России в регионе будет уменьшаться. Также на фоне войны в Украине США будут менее активны на Ближнем Востоке, а страны Европы будут нуждаться в замене российских энергоносителей. Такие оценки побуждают к усилению агрессивной риторики по отношению к Израилю и арабским странам, которые налаживают с ним сотрудничество. Обострение ситуации вокруг мечети Аль-Акса в Иерусалиме в результате действий израильской полиции создает благоприятный фон для угроз. В то же время системная работа правительства Израиля против ядерного соглашения вызывает в Тегеране яростное раздражение.

Переговоры по иранской ядерной программе сейчас находятся на паузе. В Тегеране очень заинтересованы в снятии санкций, наложенных за ядерную программу и разблокировании замороженных 7 млрд долларов. Как заявил представитель Белого дома: «Мы готовы вернуться к полному внедрению соглашения. Мы также готовы к более широким дипломатическим усилиям для решения вопросов за пределами (соглашения) и этого конкретного ядерного файла». Под более широкими вопросами в Вашингтоне подразумевают требование Тегерана исключить Корпус стражей из списка террористических иностранных организаций. Это требование фактически остается единственным серьезным камнем преткновения между США и Ираном.

В Вашингтоне также прокомментировали угрозы Израилю. США считают Иран ведущим спонсором терроризма, а также заверили, что «преданность этой администрации безопасности Израиля является священной…. Мы будем использовать все подходящие инструменты, чтобы противостоять дестабилизирующей роли Корпуса в регионе». От того, насколько серьезно это предупреждение будет воспринято в Тегеране и в штаб-квартире Корпуса, будет зависеть, насколько решительными будут действия США в отношении России за агрессию против Украины. Последовательность и готовность к применению всех инструментов этой администрацией Белого дома остается главным сдерживающим фактором для стран, готовых бросить вызов региональной и международной безопасности.