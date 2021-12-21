Азербайджанский Центробанк снова повысил учетную ставку, аргументируя свой шаг противодействием инфляции. Вот только стоимость денег по линии главного банка почти не влияет на динамику цен и кредиты коммерческих финансовых структур.

Накануне правление Центрального банка Азербайджана приняло очередное решение о ставке рефинансирования, повысив ее еще на 0,25 п.п. — с 7% до 7,25%. При этом нижний предел процентного коридора сохранен на уровне 6%, а верхний увеличен с 8% до 8,25%.

По данным регулятора, решение принято из соображений усиливающихся в последнее время инфляционных тенденций. «На инфляцию сильное влияние оказывают внешние факторы, а именно рост цен на товары в мире, высокая инфляция в странах-партнерах во внешней торговле. Среди внутренних факторов, оказывающих влияние на инфляцию, можно выделить либерализацию цен, регулируемых со стороны государства», — говорится в информации.

Сообщается, что дальнейшие действия по изменениям параметров учетной ставки регулятор планирует принимать с учетом среднесрочных перспектив экономики и изменения ситуации, связанной с инфляционными трендами.

На уровне экспертов и практиков неоднократно отмечалось, что учетная ставка азербайджанского Центробанка не влияет на стоимость денег в стране и кредиты финансовых структур. Экономисты неоднократно объясняли это обстоятельство в контексте несоблюдения Центробанком принципов прозрачности и конкуренции при распределении финансовых ресурсов.

Банковский юрист и финансист Акрам Гасанов сказал в беседе с корреспондентом #, что причина, по которой учетная ставка ЦБА не оказывает должного воздействия на ставки коммерческих банков, заключается в чрезмерной узости круга кредитно-финансовых структур, кредитуемых нашим регулятором: «Такой расклад не соответствует принципам здоровой конкуренции, что в целом приводит к завышенным ставкам коммерческих банков. Ведь для того, чтобы ставка Центробанка стала эффективным механизмом денежно-кредитной политики, она должна реально действовать для всех коммерческих банков».

Кредиты Центробанка выделяются небольшому числу коммерческих банков, говорит финансовый аналитик. тогда как остальные финансовые организации не зависят от этих средств. По его словам, в условиях высоких процентных ставок большинства коммерческих банков, «привилегированные» финорганизации, получающие относительно дешевые кредиты ЦБА, также не заинтересованы снижать собственные ставки.

В свою очередь эксперт-экономист Натиг Джафарли считает, что отсутствие связи между учетной ставкой ЦБА и инфляцией — свидетельство болезненного состояния экономики. По свидетельству экономиста, зачастую данные по инфляции и учетной ставке опровергают базовые понятия экономической теории. «Иные годы учетная ставка Центробанка находилась на уровне 9,75%, а официальные показатели инфляции при этом не превышали 3%. Иными словами, мы наблюдали беспрецедентную ситуацию», — заметил он.

Днем ранее Совет директоров Банка России также повысил ключевую ставку сразу на 100 б.п., до 8,50% годовых, аргументируя это тем, что инфляция складывается выше октябрьского прогноза. А вот белорусский Нацбанк взял длительную паузу. Решение о повышении ставки с 8,5% до 9,0% с 10 декабря принял Национальной банк Украины. Ранее в связи с неблагоприятным инфляционным фоном была повышена ключевая ставка Нацбанка Казахстана.