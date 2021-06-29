Премьер-министр Канады Джастин Трюдо предложил президенту США Джо Байдену заключить пари на исход финальной серии Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которой встречаются «Монреаль Канадиенс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Две лучшие команды НХЛ сейчас играют друг против друга. Как насчет дружеского пари, президент США?» — написал Трюдо в Twitter.

«Договорились, приятель», — ответил на предложение Байден.

Финальная серия Кубка Стэнли стартовала в ночь на 29 июня в Тампе на «Амали-Арене». Первая встреча завершилась победой хозяев со счетом 5:1. В составе победителей дубль оформил Никита Кучеров, также отличились Эрик Чернак, Янни Гурд и Стивен Стэмкос. У гостей шайбу забросил Бен Шьяро.

Следующие игры финальной серии плей-офф НХЛ состоятся 1, 3 и 6 июля. В случае необходимости дополнительные встречи пройдут 8, 10 и 12 июля.(Газета.Ru)