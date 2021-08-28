Тропический шторм «Нора» в Тихом океане усилился до урагана. Как передает РИА Новости, об этом сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

По данным синоптиков, максимальная скорость ветра достигает 120 километров в час. Ураган движется со скоростью 17 километров в час, сейчас он находится к юго-западу от Мексики.

Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час.