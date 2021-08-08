В тринадцатую годовщину российско-грузинской войны грузинские лидеры подчеркнули, что Тбилиси приложит максимальные усилия для мирного воссоединения страны, разделенной российской оккупацией.

При этом, говоря о войне 2008 года, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили упомянул экс-президента Михаила Саакашвили, заявив, что «ни одно другое правительство никогда не должно повторить подобную антигосударственную провокацию».

«Это наш долг – защитить страну, территориальную целостность нашей страны, ее суверенитет и уберечь наш народ от всяческой агрессии, захватчиков и оккупантов… Я верю, что в результате нашей целенаправленной, последовательной и мирной политики настанет время, когда наша страна восстановит свое единство», – заявил Гарибашвили 8 августа.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подчеркнула, что 8 августа не должно быть днем траура, ибо этот день является «днем надежды, надежды на наше будущее, которую мы никогда не должны потерять».

Заявление в связи с годовщиной августовской войны сделал и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. На свой странице в «Фейсбуке» он написал о мужестве каждого гражданина и военного во время войны, а также той масштабной поддержке, которую тогда оказали Грузии западные партнеры. (Голос Америки)