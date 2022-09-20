Министерство торговли США добавило три иранских грузовых самолета в «черный список» нарушителей санкций. В Вашингтоне считают, что на их борту возили электронику в Россию в обход ограничений, пишет Reuters.

Три грузовых самолета Boeing 747 принадлежат иранским авиакомпаниям Iran Air, Mahan Air и Qeshm Fars Air. Все три компании уже находятся под американскими санкциями. Министерство торговли выявило, что их самолеты перевозили товары в Россию, явно нарушая американские ограничения в отношении России, связанные с вторжением в Украину.

По данным ведомства, теперь в «черном списке» нарушителей экспортного контроля США находятся 183 борта. Иранские самолеты попали в него впервые. Министерство напомнило, что Иран публично заявлял о намерении расширить сотрудничество с Россией в авиационной сфере и начать поставки запчастей для самолетов.

«Санкции США, особенно в отношении таких товаров, как электроника и запчасти для самолетов, подорвали оборонно-промышленную базу России, серьезно ограничили ее доступ к мировой экономике», — заявил помощник министра торговли по контролю за экспортом Мэтью Аксельрод.

«Когда Россия попытается задействовать государства-изгои, такие как Иран, в поисках того, чего их лишило международное сообщество, мы будем принимать меры», — добавил он.

В сентябре США ввели санкции в отношении иранской компании Safiran Airport Services, обвинив ее в организации перевозок иранских беспилотников в Россию, а также в отношении трех компаний, которые, по данным Вашингтона, занимались производством иранских беспилотников. Все эти компании отрицают факт сотрудничества с Россией. (moscowtimes.ru)