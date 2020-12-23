Тревожный признак: Швеция зафиксировала опасность, исходящую от Москвы

Что должно было произойти такого, что вчера еще тихая, традиционно придерживающаяся нейтралитета Швеция приступила к самой крупной за более чем полвека модернизации вооруженных сил? Более того, в стране начались обсуждения о целесообразности вступления в НАТО.

Как выяснилось, происходит это в ответ на значительное увеличение военной активности России на постсоветском пространстве, в районе Балтийского моря, Северной Атлантики и Северного полярного круга. Об этом глава Минобороны скандинавской страны Петер Хультквист заявил газете Times в размещенной в понедельник статье.

«Всё это происходит на фоне развития агрессии в Грузии и аннексии Крыма российской стороной, а также продолжающегося конфликта на Украине», — пояснил он.

«Помимо этого, у российской стороны существуют более высокий уровень возможностей, и ею проводятся более сложные учения. В Мурманске находится большая военно-морская база и арктическая бригада, и мы также наблюдаем манёвры и операции в Северной Атлантике. Цель всего этого — подорвать союз между США и Европой и разрушить трансатлантические связи», — уверен Хультквист.

Кроме того, под вопросом оказался принцип неприсоединения, которого с давних пор придерживалась скандинавская страна. Большинство парламентариев впервые проголосовали за рассмотрение вопроса о членстве Швеции в НАТО.

Значит, дело действительно нешуточное. Интересно, в каких именно действиях Москвы усмотрела опасности Швеция? Если уж эта страна беспокоится, то, наверное, еще большие основания для этого есть у постсоветских балтийских республик, у Финляндии. И еще интересен момент о подрыве союза между США и Европой, о разрушении трансатлантических связей, на которые указал шведский министр – как это способна сделать Россия?

Эти вопросы комментируют для # зарубежные эксперты.

Володимир Копчак, руководитель Южнокавказского филиала украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения (Тбилиси):

— Касаемо политики безопасности Швеции, я не совсем согласен с определением «вчера ещё тихая». Да, шведский принцип нейтралитета и неприсоединения много лет не подразумевал резких заявлений или телодвижений. Однако это не означает, что в Стокгольме не оценивали трезво вызовы и риски, или не развивали свой сектор обороны безопасности в широком смысле этого слова.

Напомню, что десятимиллионная нейтральная Швеция обладает одним из наиболее развитых военно-промышленных комплексов в мире. В сегментах авиапрома, техники ВМС, радиолокационных систем и так далее созданы целые высокотехнологические научно-производственные кластеры, которые в свою очередь входят в состав ведущих мировых транснациональных корпораций. Последний пример – Швеция принимает участие в британской программе разработки истребителя 6-го поколения. С 2009 года активно работает формат «Северного оборонного сотрудничества» NORDEFCO (Nordic Defence Cooperation).

Всё это к тому, что Швеция давно, так или иначе, без однозначных «вывесок» интегрирована в евроатлантическое пространство безопасности. «Оборонка» работает под стандарты Альянса, соответственно вооружена армия, поэтому при определенном обоюдном политическом решении вступление Швеции в НАТО может произойти, в том числе, и «внезапно» — в плане соответствия у шведов никаких проблем не будет.

Конечно, Швеция не могла не реагировать на аннексию Россией Крыма и развязанную Кремлем войну на востоке Украины – процессы, которые запустили эрозию мировой системы безопасности. Цитируемые вами последние заявления главы шведского оборонного ведомства говорят сами за себя. С 2015 года Швеция системно и существенно увеличивает расходы на оборону (в плане перевооружения армии – с акцентом на собственный ОПК), в 2017 году они вернули военный призыв, и всё это на фоне оживленных дискуссий в обществе и парламенте насчёт возможного членства в НАТО. Параллельно обсуждается и перспектива создания военного союза с Финляндией. Поэтому нынешнее ситуативное большинство в шведском парламенте по поводу НАТО выглядит логичным развитием событий – всё более токсичный Кремль своим поведением этому только способствовал.

Судя по всему, новая президентская администрация в Вашингтоне намерена консолидировать усилия США и Европы по противодействию российской экспансии. Восстановление и укрепление единства в НАТО – ожидаемый сценарий, который может проявляться по-разному. В том числе в виде дальнейшего расширения Альянса или путем создания новых ситуативных оборонных союзов, не обязательно оформляемых официально. В этих процессах и Швеция, и Финляндия будут активными игроками по совместному противодействию российской угрозе на Балтике, Северной Атлантике, Арктике и т.д. Всё идет к тому, что для ряда стран – участников Движения неприсоединения в ряде регионов членство здесь будет носить формальный характер – избежать ситуативных оборонных союзов попросту не удастся. Азербайджан, кстати, самый яркий тому пример…

Алекс Григорьевс, политаналитик, доктор филологических наук, независимый журналист (Латвия):

— Осенью 2020 года не прекращавшиеся годами дискуссии об обороноспособности Швеции и о целесообразности вступления страны в НАТО, то есть отказа от двух столетий нейтралитета, снова оживились. Шведский риксдаг (парламент) на прошлой неделе проголосовал за «опцию НАТО», формулировку, которая позволит Швеции вступить в НАТО когда-то в будущем. При этом опция НАТО не обязывает Швецию вступать в НАТО, просто надо серьезно рассмотреть такую возможность. Интересно, что за опцию проголосовала оппозиция, которой в данном случае удалось собрать большинство. Левое правительство меньшинства против, но хочет доказать, что оно против вступления в НАТО, а не против обороны страны и увеличивает расходы на модернизацию армии.

Шведская армия вернулась на Готланд, крупный остров, стратегически расположенный в центре Балтийского моря.

Что же касается избирателей, то их предпочтения делятся примерно пополам за и против вступления в НАТО. Надо сказать, что Швеция уже тесно сотрудничает с оборонным блоком, и неформально дипломаты намекают, что в случае чего, то есть нападения России на Швецию, НАТО в стороне не останется. Кроме того, принадлежность к Европейскому Союзу уже несовместима с полным нейтралитетом.

Ни для кого не секрет, что беспокойство Швеции связано с агрессивной, реваншистской политикой России. Ее жертвами стали Молдова в 1992 году (Россия оккупировала восточную часть страны и отказывается выводить свои войска до сих пор), Грузия — в 2008 году (Россия оккупировала ее территории), и Украина – начиная с 2014 года Россия оккупировала Крым и ведет войну против Украины на юго-востоке страны.

Нервничает не только Швеция, но и остальные соседи России. Польша добивается размещения полноценной военной базы США на своей территории, а Балтии удалось добиться размещения символических контингентов во всех трех республиках. Увеличиваются и военные расходы стран НАТО.

Что же касается разрушения трансатлантических связей и единства Запада, то не потому ли в России так популярен президент Трамп, что ему удалось внести разлад между основными странами Западной Европы и США? Как мы видим на примере Швеции, в долгосрочной перспективе Россия добивается целей прямо противоположных поставленным. Но нельзя отрицать, что за последние десятилетия она добилась некоторых временных успехов в восстановлении СССР: захватила часть Грузии и Украины, оккупирует часть Молдовы, разместила войска на территории Азербайджана.

Глава Центра политических исследований «Доктрина» (Киев) Ярослав Божко:

— Усиление потребности целого ряда государств в более активной позиции НАТО связано с активизацией угроз, в том числе со стороны России. Для Скандинавии эта тема, безусловно, одна из чувствительных — и в силу «Северного потока-2» по дну Балтийского моря, и в силу напряжения, создаваемого РФ в отношении Норвегии, и в отношении отголосков «доктрины финляндизации», когда Запад и СССР признали Скандинавию в некотором роде нейтральным регионом, где активность НАТО будет ограничена.

В то же время, в мировую политику на правах полностью самостоятельного игрока активно возвращается Лондон, который всегда имел тесные отношения со Швецией. Это также стимулирует рост разговоров об интеграции в НАТО, ведь для Британии НАТО остаётся одним из топ-приоритетов, и на дипломатических учреждениях Британии после Брексита флаги ЕС заменены на флаги НАТО.