Трехцветный символ

5 февраля 1991 года был утвержден один из официальных символов Азербайджана Государственный флаг республики.

Впервые нынешний государственный флаг Азербайджана был утвержден еще в 9 ноября 1918 года.

В соответствии с указом президента страны Ильхама Алиева от 17 ноября 2009 года в память об Азербайджанской Демократической Республике 9 ноября каждый год отмечается как «День государственного флага».

1918 год был очень сложным для нашей страны. 28 мая 1918 года Национальный совет Азербайджана во главе с Мамед Эмином Расулзаде провозгласил независимость Азербайджанской Демократической Республики.

По замыслу членов Национального совета, Баку самый крупный город в Азербайджане должен был стать столицей АДР.

Однако Баку, Лянкаран и Губа были захвачены большевистко – дашнакским Бакинским советом. На захваченных территориях проводилось уничтожение мирного азербайджанского населения.

В сложившихся условиях центром национального освободительного движения стала Гянджа.

Очень многие азербайджанские политические деятели тогда возражали против существования независимого Азербайджана. Они выступали за ильхаг – соединение с Османской Турцией.

Однако, Национальному Совету Азербайджана во главе Мамед Эмином Расулзаде удалось не только сохранить независимость Азербайджана, но и добиться помощи со стороны братской Турции.

Именно во многом благодаря этой помощи войскам независимого Азербайджана удалось добиться освобождения Баку и восстановления территориальной целостности страны.

9 ноября 1918 года после освобождения Баку, было утверждено государственное знамя независимого Азербайджана.

Государственное знамя состояло из трех цветов- синего, зеленого и красного цветов с полумесяцем и восьмиконечной звездой посередине.

В знамени нашла свое отражение национальная идеология азербайджанцев, выработанная Мамед Эмином Расуладе еще в годы I мировой войны.

В 1915 году Расулзаде на страницах издаваемой им газеты «Ачыг соз» заявлял о том, что для развития каждая нация должна иметь собственную веру, свой язык и соответствовать требованиям современности. «По вере мы мусульмане и верим в единого Бога. По языку мы тюрки. А для развития мы должны вооружиться современными знаниями», — писал Расулзаде.

По мнению лидеров АДР, зеленый цвет знамени должен был олицетворять верность традициям ислама. Красный цвет означал приверженность требованиям современности. А синий цвет был символом тюркизма.

С Днем флага!