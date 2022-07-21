Группа по сбору средств Демократической партии подала в суд на Федеральную избирательную систему США, обвинив ведомство в бездействии на фоне «незаконных действий» бывшего американского президента Дональда Трампа, передает Reuters. По информации агентства, демократы подозревают политика в трате денег, полученных им в виде пожертвований на избирательную кампанию 2024 года.

Согласно американскому законодательству, Трамп не мог тратить эти средства до официального выдвижения своей кандидатуры на предстоящие президентские выборы, так как это стало бы нарушением закона о финансировании избирательной кампании. Однако, по мнению представителей Демпартии, фонд экс-президента «Save America» оплачивает митинги политика по всей стране, а также цифровую рекламу, продвигающую политика.

При этом на данный момент в фонде Трампа находится около $100 млн. По информации американских СМИ, он действительно был задействован для оплаты некоторых выступлений политика, но только тех, на которых он выступал вместе с республиканцами, участвующими в промежуточных выборах в Конгресс. (gazeta.ru)