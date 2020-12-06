Трамп заявил о наличии у США «гиперзвукового и гидрозвукового» оружия

Действующий президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками в штате Джорджия заявил о наличии у Соединенных Штатов «гиперзвукового и гидрозвукового» оружия.

Трансляция мероприятия велась на странице предвыборного штаба Трампа в Twitter.

«У нас сейчас самые лучшие, самые современные вооружения за всю историю нашей страны <…> у нас есть гиперзвуковое и гидрозвуковое [оружие]», – отметил глава государства.

При этом Трамп не пояснил, что имеет в виду под «гидрозвуковым» вооружением.

Ранее американский лидер неоднократно допускал оговорки и назвал «гизрозвуковым» гиперзвуковое оружие.