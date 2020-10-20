Трамп заявил о модернизации ядерного оружия США до невиданного уровня

Президент США Дональд Трамп объявил о модернизации американского ядерного вооружения до невиданного уровня. Об этом сообщает ТАСС.
С соответствующим заявлением политик выступил в рамках предвыборного митинга в Аризоне.
Глава Белого дома уточнил, что на развитие вооруженных сил Вашингтон потратил $2,5 трлн.
«У нас лучшая техника по сравнению с любой другой страной мира. Мы обновили наше ядерное (оружие) до уровня, которого (никто. — «Газеты.Ru) даже близко еще не достигал», — заявил Трамп.
Он добавил, что Россия и Китай завидуют США из-за отсутствия у них «такой техники», в частности гиперзвуковых ракет. По его словам, последняя категория оружия в США «в семь раз быстрее» по сравнению с другими странами.