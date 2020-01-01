Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп не хочет вступать в вооруженный конфликт с Ираном. Об этом он заявил журналистам во Флориде.

«Хочу ли я этого? Нет. Я хочу, чтобы был мир. Я люблю мир, — сказал он в ответ на вопрос о возможности военного сценария. — Ирану следует стремиться к миру больше, чем кто-либо». «Так что я не предвижу, что это [конфликт] произойдет, — отметил глава американской администрации. — Не думаю, что это хорошая идея для Ирана. Не думаю, что Иран хочет, чтобы это произошло».

Видеозапись подхода Трамп разместил в своем Twitter.

Ранее во вторник Трамп пригрозил Ирану серьезными последствиями, если что-либо произойдет с американским посольством в Ираке.(ТАСС)

| 2020-01-01T09:37:16+00:00 1 января 2020, 10:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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