Экс-президент США Дональд Трамп, главный противник Администрации Байдена, в радиоэфире Fox News ответил, как закончил бы войну в Украине. Чтобы избежать скандала, редакция решила фразу вырезать.

На нестыковки в интервью обратил внимание журналист Daily Beast Джастин Барагона. По словам Трампа, все, что ему нужно было сделать, — это позволить России «захватить» части Украины.

Трамп похвастался, что Россия «ничего не захватывала» во время его президенства. Затем он добавил: «Я мог бы договориться. В худшем случае я мог бы договориться о том, чтобы дать им что-то захватить, есть определенные районы, которые, честно говоря, являются русскоязычными, но это была бы сделка».

Однако сам канал, симпатизирующий республиканцам, эту фразу из эфира в прайм-тайм вырезал. На словах «Я мог бы договориться…» речь Трампа быстро обрывается и начинается уже на его позиции о Китае. (unian.net)