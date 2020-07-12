Трамп захотел экстрадировать в США автора «русского досье»

Президент США Дональд Трамп захотел экстрадировать и отправить под суд бывшего британского агента Кристофера Стила, который составил на него компромат. Об этом глава государства написал в своем Twitter-аккаунте.

«Больной лжец, которому платили жуликоватая Хиллари [Клинтон] и национальный комитет Демократической партии», — заявил Трамп.

Кристофер Стил — бывший сотрудник британских спецслужб, который по заказу политических противников Трампа подготовил на него так называемое «русское досье» для вашингтонской фирмы Fusion GPS. Досье попало в прессу после выборов 2016 года.

В докладе указывалось, что Россия якобы располагает компроматом на Трампа. Сам Трамп не раз называл досье фальшивкой, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал досье газетной «уткой». Позже выяснилось, что Стила наняли демократы — главные соперники республиканцев на выборах. В рассекреченном документе говорится, что на основе этого досье сотрудники ФБР получили у суда разрешение на слежку за Картером Пэйджем — консультантом Трампа по внешней политике во время предвыборной гонки (iz.ru)