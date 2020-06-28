Трамп высмеял Байдена за слова о 120 млн умерших от COVID-19 американцах

Президент США Дональд Трамп второй день подряд припоминает своему конкуренту на будущих президентских выборах, экс-вице-президенту Джо Байдену оговорку о 120 млн умерших от коронавируса американцев.

26 июня на выступлении перед сторонниками в Пенсильвании Байден рассказывал о трудной ситуации с COVID-19 в стране, об экономическом упадке, безработице и о «120 млн погибших» от вируса. Затем Байден заметил оплошность и пояснил, что говорил о 120 тыс. жертв.

Однако оговорка не ускользнула от внимания Трампа, который вскоре опубликовал в Twitter видео с Байденом и назвал политика «удручающе глупым».

«Если бы я сказал нечто настолько удручающе глупое, фейковые СМИ обрушились бы на меня с удвоенной силой. Почему сейчас никто не сообщает об этом?» — написал американский лидер (iz.ru)