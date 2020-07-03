Трамп: в США число случаев COVID-19 растет из-за лучшего в мире тестирования

Президент США Дональд Трамп заявил, что рост новых случаев регистрации COVID-19 в США наблюдается из-за того, что американское тестирование на инфекцию является самым лучшим и самым масштабным. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Наше тестирование такое масштабное и хорошее, намного более масштабное и лучшее, чем в любой другой стране», — написал Трамп.

По его словам, хорошей новостью является также то, что уровень смертности в стране падает.

Согласно последним данным, в США за сутки медики обнаружили более 50 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране зафиксировано более 2,5 млн зараженных инфекцией.