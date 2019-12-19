Трамп уверен в том, что он будет полностью оправдан в Сенате

Пресс-служба Белого дома прокомментировала итоги голосования в Палате представителей, назвав объявление импичмента президента Дональда Трампа «кульминацией… одного из самых постыдных политических эпизодов в истории нашей страны». Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм, сообщает Голос Америки.

«Не получив ни одного голоса от республиканцев, не предоставив ни одного доказательства правонарушений, демократы утвердили незаконные статьи импичмента против президента в Палате представителей», — говорится в заявлении Белого дома.

Президент Трамп «уверен, что Сенат восстановит порядок, справедливость и надлежащие правовые процедуры, которые были проигнорированы Палатой представителей», добавила Стефани Гришэм. Глава государства, по ее словам, готов к следующим шагам и «уверен в том, что он будет полностью оправдан».