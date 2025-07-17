Председатель правления Samsung Electronics Ли Джэён (Lee Jae-yong, в другой транскрипции — Ли Чжэ Ён) был полностью оправдан Верховным судом Южной Кореи по всем обвинениям, связанным с мошенничеством в бухгалтерском учете и манипулировании акциями.

Это положит конец судебным разбирательствам, тянувшимся с 2014 года, когда Ли Джэён принял руководство компанией, сменив своего больного на тот момент отца.

В четверг Верховный суд утвердил решения судов нижестоящий инстанций, оправдавших Ли Джэёна по обвинению в финансовых преступлениях, связанных с давним делом о слиянии Cheil Industries Inc. и Samsung C&T. В общей сложности главе Samsung было предъявлено 19 обвинений.

Слияние компаний в 2015 году прошло в форме обмена акциями из расчета три бумаги Samsung C&T за одну акцию Cheil. Это позволило Ли Джэёну, владевшему 23,2% Cheil, стать крупнейшим акционером Samsung C&T, де-факто холдинговой компании Samsung Group.

В 2023 году южнокорейская прокуратура требовала для Ли Джэёна пятилетнего тюремного заключения и штрафа в связи с этим делом. Суд, однако, посчитал, что прокуратура не представила достаточных доказательств того, что сделка была проведена с нарушением закона. Суд также не счел доказанным нанесение вреда интересам других акционеров и мошенничество с отчетностью.