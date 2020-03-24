Трамп убедил Эрдогана подписать мирное соглашение с курдами

Президент США Дональд Трамп утверждает, что турецкий лидер Тайип Эрдоган ранее отвергал его просьбы заключить мирное соглашение с сирийскими курдами, однако теперь готов это сделать.

«Я говорил — подпишите соглашение с курдами, заключите мир. Эрдоган не хотел этого делать <…> Курды тоже не хотели. И в итоге они установили так называемую зону безопасности, это было недавно — пару месяцев назад», — заявил Трамп во вторник в эфире телеканала Fox News.

«И вот они начали воевать, и ситуация стала очень неприятной, и другие страны вмешались. Теперь я говорю — подпишите соглашение. А они отвечают — хорошо, мы подпишем», — утверждает президент США.

Отметим, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш накануне указал на необходимость немедленного и полного прекращения огня во всех частях планеты из-за распространения коронавируса (ТАСС).