Трамп: США не стремятся к смене режима в Иране

Соединенные Штаты не ставят целью смену режима в Иране, но внимательно отслеживают ситуацию с акциями протеста в исламской республике. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Висконсин. Трансляция велась американскими телеканалами, сообщает ТАСС.

«В этот момент иранцы вышли на улицы в таком количестве, какого еще не было. Они протестуют против репрессий режима и требуют лучшего будущего, великие люди, — утверждает глава Белого дома. — Народ устал смотреть, как их власть грабит Иран, чтобы сеять смерть, насилие и войны».

«Я предупреждаю правительство Ирана о том, что оно не должно допускать насилия или убивать кого-либо из протестующих, весь мир следит за этим», — сказал Трамп. По его версии, жертвами стали уже «тысячи протестующих». «Мы поддерживаем иранский народ и борьбу за свободу. Происходит нечто невероятное», — добавил президент.

«Мы внимательно, очень внимательно следим <…>, — отметил он. — Мы не стремимся к смене режима».

15 ноября 2019 года в Иране вступило в силу правительственное распоряжение о повышении цен на бензин до 30 тыс. риалов (около $0,2) за литр, что фактически означает трехкратный рост стоимости топлива. После этого в ряде городов прошли акции протеста, переросшие в столкновения с полицией. Манифестанты поджигали офисы банков и автозаправки. Беспорядки были отмечены в сотне населенных пунктов. В последние дни в Тегеране состоялся ряд акций протеста против того, что иранские системы ПВО 8 января по ошибке сбили украинский авиалайнер Boeing 737 над территорией исламской республики.