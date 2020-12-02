Трамп собрал $170 млн после выборов на обвинениях в их фальсификации

Президент США Дональд Трамп собрал $170 млн пожертвований со дня выборов. Об этом сообщает ABCnews со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что одним из способов сбора денег явились электронные письма штаба Трампа с заявлениями о якобы произошедшем на выборах мошенничестве и предложениями поддержать фонд «по защите выборов».

«Мой отец был на сто процентов прав, когда сказал, что голосование по почте создаст проблемы. Мы заслуживаем честных открытых выборов», — цитирует ABC одно из таких писем, подписанное сыном Трампа.

Действующий президент США Дональд Трамп не признает победу демократа Джо Байдена на президентских выборах 3 ноября, на которую указывают предварительные данные, и оспаривает результаты в судах ряда штатов.

О сборе средств было объявлено 4 ноября. «Нам нужна ваша помощь, чтобы быть уверенными в том, что у нас есть ресурсы для защиты результатов (выборов – ред.)», — написал штаб в Twitter. (Газета.Ру)