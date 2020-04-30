Трамп считает, что Китай заинтересован в его поражении на выборах

Президент Дональд Трамп считает, что действия Китая в ситуации с коронавирусом являются доказательством того, что Пекин «сделает все возможное», чтобы он проиграл на выборах в ноябре, сообщает Голос Америки.

В интервью Reuters в Овальном кабинете Трамп заявил, что рассматривает различные варианты действий в плане последствий для Китая из-за вируса.

«Я многое могу сделать», – сказал он.

Трамп возлагает на Китай вину за глобальную пандемию, которая, по данным Reuters, привела к гибели не менее 60 тысяч человек в США и ввергла страну в глубокую рецессию, поставив под угрозу его надежды на переизбрание.

Республиканский президент, которого часто обвиняют в запоздалой подготовке США к распространению инфекции, заявил, что Китай должен был активнее информировать мир о коронавирусе, чтобы о нем узнали гораздо скорее.

Отвечая на вопрос, рассматривает ли он возможность введения пошлин в отношении Китая, Трамп не стал вдаваться в подробности.

«Я могу сделать многое, – сказал он. – Мы пытаемся установить, что произошло».

«Китай сделает все возможное, чтобы я проиграл на выборах», – добавил Трамп.

По его словам, Пекин хочет, чтобы победителем оказался его оппонент, демократ Джо Байден, чтобы он ослабил давление, которое Трамп оказывает на Китай по торговым и другим вопросам.