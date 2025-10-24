Китай не заинтересован в помощи Украине, а также не желает поражения России. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции, трансляция которой проводилась на YouTube-канале офиса главы государства.

»[Председатель КНР] Си [Цзиньпин] сказал мне, что не будет продавать оружие. Я знаю одно: Китай помогает России. Китай не помогает Украине. Китай не заинтересован в нашей победе и поражении России», — сказал глава республики.

Накануне официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что давление на президента России Владимира Путина не приведет к урегулированию конфликта на Украине. По словам дипломата, принуждение и давление не способны решить проблему.