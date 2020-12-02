Трамп назвал фейком новости о расследование о помиловании

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что расследование о якобы попытках неизвестных лиц перевести средства в Белый дом в обмен на президентское помилование является ложью. Ранее телеканал CNN сообщил, что Минюст страны проводит соответствующее разбирательство.

«Расследование о помиловании — это лживые новости», — говорится в сообщении Трампа в Twitter.

Телеканал приводит документы суда федерального округа Колумбия. Из них следует, что сотрудники Минюста США летом этого года запрашивали у суда разрешение на использование в рамках разбирательства полученной информации. При этом представитель министерства заявил, что никто из сотрудников администрации США не проходит по делу, отмечает агентство Reuters.

Указанные материалы суда были подвергнуты цензуре. Есть закрашенные черным цветом по соображениям секретности абзацы и целые страницы. В документах не уточняются имена и должности людей, которые якобы могут быть причастны к этому делу. Кроме того, нет ясности относительно того, когда именно могли иметь место указанные попытки. В документах говорится, что речь идет о «секретной лоббистской деятельности». Предполагалось, что «крупное пожертвование на политические цели будет предоставлено в обмен на помилование президентом или смягчение наказания». Кто именно мог быть помилован, в материалах не уточняется.

Президент США на прошлой неделе объявил о решении помиловать своего бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна. Флинн в феврале 2017 года был вынужден покинуть указанный пост из-за того, что якобы не в полной мере проинформировал вице-президента США Майкла Пенса о беседах с Сергеем Кисляком, который в то время являлся послом России в Вашингтоне.

По сведениям CNN, Трамп до завершения пребывания на посту президента намерен объявить о помиловании и других лиц.