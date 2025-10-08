Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отвергла утверждения американского издания Politico о том, как израильский премьер приносил извинения Катару за удар по его столице.

Ранее Politico выступило с утверждением, что влиятельный чиновник из Дохи находился в Овальном кабинете во время телефонного разговора между лидерами США, Израиля и Катара, чтобы убедиться, что Нетаньяху не отклонится от текста с извинением. По версии источников издания, Трамп потребовал от Нетаньяху зачитать извинение перед премьером Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. Текст извинения, как сообщает Politico, был составлен Белым домом совместно с Катаром.

«Это фейк. Содержание разговора премьер-министра Нетаньяху с премьер-министром Катара было определено исключительно премьер-министром после консультации с его командой. Что касается представителя катарской стороны, он присутствовал только во время разговора по приглашению американской команды, и с израильской стороной у него не было никаких контактов», — заявили в связи с этим в канцелярии израильского премьера.

9 сентября Израиль нанес удары по членам руководства ХАМАС, находившимся в Дохе. Палестинское движение сообщило о гибели шести человек, включая сына одного из лидеров ХАМАС в секторе Газа Халиля аль-Хейи и сотрудника катарских сил безопасности. Сообщения о гибели высокопоставленных членов движения не подтвердились.