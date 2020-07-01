Трамп рассказал, зачем выдумали историю о «сговоре» России с талибами

Президент США Дональд Трамп заявил, что история о якобы сговоре России с талибами была выдумана, чтобы навредить ему и Республиканской партии.
«История о российском вознаграждении — это просто еще одна выдуманная фейковыми новостями сказка, которую рассказывают, только чтобы навредить мне и Республиканской партии. Секретного источника, вероятно, не существует, как и самой истории. Если у дискредитировавшей себя New York Times есть источник, раскройте его. Просто еще одна ложь», — написал Трамп в Twitter.
Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью «заказухой».(РИА Новости)