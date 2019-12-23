Трамп раскритиковал Пелоси и назвал сумасшедшей

Президент США Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, обвинив ее в попытке диктовать республиканцам условия проведения процедуры импичмента в Сенате.

«Сумасшедшая Нэнси хочет диктовать республиканскому большинству в Сенате условия этого обмана с импичментом, — отметил Трамп в воскресенье в Twitter. — При этом [она] отказывается от всех установленных процедур — адвокатов, [вызова] свидетелей — в Палате [представителей] с демократическим большинством».

«Демократы хотят, чтобы этим все и закончилось. Их расследование мертво, а их рейтинги вселяют ужас!» — говорится в записи. Глава Белого дома при этом не привел конкретных данных об уровне поддержки демократов. Однако последние опросы показывают, что, в частности, по вопросу импичмента мнения американцев разделились практически пополам. Например, по данным исследования телекомпании ABC и газеты The Washington Post от 17 декабря, 49% опрошенных считают, что Конгресс должен подвергнуть Трампа импичменту, а 46% придерживаются противоположного мнения.

В субботу президент указал демократам на намеренное затягивание передачи обвинительного заключения против него в верхнюю палату.

Палата представителей Конгресса утвердила в среду обвинительное заключение в отношении президента, состоящее из двух статей: злоупотребление властью и препятствование Конгрессу. Обвинения теперь должны быть переданы в Сенат, где процедура импичмента превратится в судебный процесс. Сенаторы на нем выполняют функции присяжных, а нижняя палата законодательного органа США фактически выступает стороной обвинения.

Ранее предполагалось, что конгрессмены уже в среду рассмотрят резолюцию по списку законодателей, которые выступят в качестве обвинителей на процессе в Сенате. Этот же документ должен был одобрить передачу статей обвинения в верхнюю палату. Однако, по словам спикера нижней палаты, демократы не могут назначить обвинителей и передать статьи, пока не узнают, «что из себя будет представлять процесс».