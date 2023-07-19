Экс-президент США Дональд Трамп заявил на фоне сообщений о новых обвинениях со стороны Минюста страны, что его юристы были атакованы. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

«Эти порочные коммунисты, марксисты, фашисты и радикальные левые демократы совершили атаку на моих юристов на невиданном ранее уровне», — указал бывший глава Белого дома.

При этом политик отметил, что он «все еще продолжает побеждать».

Он также заявил, что любой юрист, который защищает его, является «либо глупцом, либо великим американским патриотом».