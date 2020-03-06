Трамп продлил введенные в 2015 году санкции против Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп в четверг на год продлил санкции в отношении Венесуэлы, введенные в рамках исполнительного указа от марта 2015 года в связи с «нарушениями прав человека» в стране. Это следует из уведомления Белого дома, опубликованного в электронной базе Федерального реестра (сборник официальных документов американского правительства).

Как утверждается в документе, обстоятельства, которые привели к введению ограничительных мер в 2015 году, «не улучшились». «Эти обстоятельства продолжают представлять необычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США «, — отмечается в уведомлении.(ТАСС)