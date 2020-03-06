Трамп продлил введенные в 2015 году санкции против Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп в четверг на год продлил санкции в отношении Венесуэлы, введенные в рамках исполнительного указа от марта 2015 года в связи с «нарушениями прав человека» в стране. Это следует из уведомления Белого дома, опубликованного в электронной базе Федерального реестра (сборник официальных документов американского правительства).

Как утверждается в документе, обстоятельства, которые привели к введению ограничительных мер в 2015 году, «не улучшились». «Эти обстоятельства продолжают представлять необычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США «, — отмечается в уведомлении.(ТАСС)

| 2020-03-05T23:07:15+00:00 6 марта 2020, 05:38|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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