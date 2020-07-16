Трамп призвал Россию и Китай присоединиться к усилиям США по контролю над вооружениями

Американский президент Дональд Трамп в четверг призвал Россию и Китай присоединиться к усилиям США по контролю над вооружениями с целью «сделать мир безопаснее и предотвратить новую гонку вооружений». Об этом говорится в распространенном Белым домом письменном заявлении американского лидера к 75-летию со дня первого испытания ядерного оружия, которое состоялось на полигоне Аламогордо в штате Нью-Мексико.

Глава государства заявил, что с самого начала своего президентства «решил начать новую эру контроля над вооружениями, которая выходит за рамки двусторонних договоров времен холодной войны». «Контроль над вооружениями в будущем должен включать в себя меры по укреплению безопасности Америки и наших союзников, быть поддающимся проверке и иметь обязательную силу, а также привлекать партнеров, которые ответственно выполняют свои обязательства. Я еще раз призываю Россию и Китай присоединиться к нам в этих усилиях, работая вместе, чтобы сделать мир более безопасным и предотвратить новую гонку вооружений», — отметил Трамп. (ТАСС)