Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что необходимо немедленно признать выборы главы государства в 2020 году необратимо скомпрометированными и провести новые. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Как утверждает политик, ФБР «похоронило» историю с ноутбуком сына действующего президента США Джо Байдена Хантера перед выборами, потому что ведомству было известно, что если бы оно этого не сделали, то Трамп «легко» бы выиграл президентские выборы в 2020 году.

По его словам, это большой обман и «вмешательство в выборы на уровне, никогда не виданном» в Соединенных Штатах.

«Решение — объявить настоящего победителя, или как минимум — объявить выборы 2020 года необратимо скомпрометированными и провести новые выборы!» — написал Трамп.

Ранее этот бывший президент США заявил, что «мысленно» уже принял решение касательно своего участия в предстоящих президентских выборах.

Как указал Трамп, он не сомневается в том, что сможет одержать победу в президентской гонке, если все же заявит о своем участии, но пока не будет говорить, пойдет ли он на выборы. (gazeta.ru)