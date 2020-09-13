Трамп призвал казнить стрелявшего в полицейских в Калифорнии

Президент США Дональд Трамп в Twitter призвал приговорить к смертной казни стрелявшего в двоих заместителей шерифа округа Лос-Анджелес, если раненые умрут.

«Если они (раненые заместители шерифа) умрут, убийцу нужно быстро осудить на смертную казнь. Это единственный способ это остановить!» — написал Трамп.

В субботу, 12 сентября, два заместителя шерифа были доставлены в больницу с многочисленными огнестрельными ранениями, полученными из-за нападения. Полицейские разыскивают стрелявшего.(Газета.Ru)

| 2020-09-13T19:08:42+04:00 13 сентября 2020, 20:07|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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